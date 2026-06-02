Das Ballettstudio LaVa begeistert mit „LaVa tanzt durch Nessara“ und verwandelt den Veranstaltungssaal in eine Welt voller Fantasie, Abenteuer und Magie.

Mit viel Kreativität, farbenprächtigen Kostümen und beeindruckenden Tanzbildern entführte das Ballettstudio LaVa tanzt am Samstag die Besucher im Weinstraßen-Center auf eine außergewöhnliche Reise durch die Galaxie „Nessara“. Die Aufführung „LaVa tanzt durch Nessara“ begeisterte zahlreiche Zuschauer und verwandelte den Veranstaltungssaal in eine Welt voller Fantasie, Abenteuer und Magie.

Im Mittelpunkt der Geschichte standen die beiden Schwestern Enya und Mara, am Samstag von Mariella Krauß und Annelen Schüler, am Sonntag von Lia Kaltenborn und Cemre Yilmaz dargestellt, die sich vor dem Einschlafen Geschichten über ferne Planeten erzählen. Jeder dieser Planeten wurde durch eigene Choreografien und Musikstücke lebendig.

Emily Fischer begeistert als Solistin

Da gab es den Party-Planeten Cheerion, auf dem alle tanzen und immer nur Süßigkeiten essen. Als Cheerleader tanzte die Gruppe der Unity Dancers gefolgt von den Lollies, zwölf Mädels aus einer der Kreativen Kindertanzgruppen (KKT) mit lustigen Smiley-Gesichtern dessen Geschichte mit viel Spaß und Power. Weiter ging es zum Planeten Mimotti, dem Katzenplaneten, der zunächst von Melisa und Melinda Martins de Sousa als erwachsene Katzen und zusätzlich von 13 Baby-Katzen, aus einer anderen KKT-Gruppe katzenhaft getanzt wurde. Auf Florella schwirrten bunte Schmetterlinge aus der Kinderballett-Gruppe fast schwebend über die Bühne und als Solo-Schmetterling begeisterte Emily Fischer. In der Mutter-Kind-Gruppe, die als Gärtnerinnen mit kleinen menschlichen Blumen auftraten, war eine der Inhaberinnen, Laura Frühsorger mit von der Partie. Es folgten Geschichten vom Planeten Elementara, mit den Feuer- und Windtänzerinnen sowie den Eiskristallen und von Chronos, dem Zeitplaneten sowie von Harmonia, wo die Musik zu Hause ist.

Die Unity Dancers zeigen »Licht und Schatten«. Foto: Bettina Bostan

Besonders hervor stachen die Tänzerinnen Anne Englert und Dilara Güzel in ihrem Duo und mit den Unity Dancers bei der Szene auf dem geheimnisvollen Planeten Noctura, auf dem Licht und Schatten miteinander tanzten. „Denn ohne Licht kein Schatten und ohne Schatten wäre das Licht nur halb so schön“, bemerkten die beiden Schwestern Enya und Mara in der Geschichte. Die Tänzerinnen bestachen durch getanzte Emotion und fabelhafte Synchronisation, Leidenschaft und gekonnte Hingabe im Tanz. Auffällig waren auch die Spitzentänzerinnen, die in ihrem Ballettschuhen den funkelnden Planeten Schleier mit der Sternen-Kindergruppe ertanzten. Mit den speziell verstärkten typischen Spitzenballettschuhen tanzten sie auf den äußersten Zehenspitzen, was ein jahrelanges Training voraussetzt – meisterhaft. Die Solo-Fee Leah Martin begeisterte mit ihren kleinen Feen- und Drachenkindern das Publikum, die gemeinsam den magischen Planeten Avaron vertanzten.

Märchenhafte Atmosphäre verzaubert

Besonders beeindruckend war die Vielfalt der Darbietungen. Die jungen Tänzerinnen verstanden es, die unterschiedlichen Themen mit Ausdruck, Präzision und sichtbarer Freude auf die Bühne zu bringen. Von zarten Feentänzen über kraftvolle Gruppenchoreografien bis hin zu solistischen Auftritten bot das Programm zahlreiche Höhepunkte. Die aufwendig gestalteten Kostüme und die abgestimmte Lichttechnik verliehen der Vorstellung eine märchenhafte Atmosphäre und unterstützten die fantasievolle Handlung wirkungsvoll. Die siebenjährige Sophie aus Battenberg schwärmte von ihrem Auftritt als Schmetterling. Sie sagte: „Ich tanze gerne, weil man dadurch Gefühle ausdrücken kann – ich übe fleißig, weil ich mal Prima-Ballerina werden will.“ Die Gruppe der Schmetterlinge war besonders erfrischend, da jedes Kind auf exakt seine Position auf der Bühne bestand und diese auch einforderte, was beim Publikum zum Schmunzeln führte.

Am Ende dankte langanhaltender Beifall allen Mitwirkenden für einen Nachmittag voller Tanz, Kreativität und Begeisterung. Mit „LaVa tanzt durch Nessara“ bewiesen Laura Frühsorger und Vanessa Wernecke erneut, wie fantasievoll und professionell Tanzgeschichten auf die Bühne gebracht werden können.

Info und Kontakt

www.lava-tanzt.de

