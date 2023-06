Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein großer Konzertsaal und nur eine Handvoll Menschen. So fühlt sich die neue Normalität an. Wirklich stimmungsvoll ist sie nicht. Aber in Coronazeiten sind die Zuhörer froh, überhaupt Live-Auftritte erleben zu können. Starpianistin Gabriela Montero trat denn auch zur Eröffnung der Reihe „Big Four“ im Ludwigshafener BASF-Feierabendhaus zwei Mal auf.

In großem Abstand zueinander, immer vier Sitze bleiben leer, können nur 20 Prozent der Plätze besetzt werden, das sind 250 Besucher pro Konzert. Die Künstlerin