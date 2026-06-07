Christian und Yasmin Collet sind mit drei Ständen auf dem Festivalgelände vertreten. Was das Besondere an ihrem Angebot ist.

Christian und Yasmin Collet haben 2020 ihre „Crêpemacherei“ gegründet. Seitdem sind sie auf verschiedenen Großveranstaltungen am Start und bieten dort ihre Teigwaren waren an. Seit 2023 tun sie das auch bei dem größten deutschen Rock-Festival – bei Rock am Ring in der Eifel.

Besonders ab dem Abend sind die Schlangen vor den insgesamt drei Verkaufsständen auf dem gesamten Gelände lang. Christian Collet blickt am Sonntagmittag zufrieden auf die ersten beiden Festival-Tage, wie er im RHEINPFALZ-Gespräch erklärt.

Standbetreiber setzen auf Nachhaltigkeit

Der Crêpeteig ist vegan und auch die Toppings sind es laut den Betreibern zu drei Vierteln. Neben Klassikern wie Zimt und Zucker sowie Nutella gibt es auch ausgefallenere Varianten – etwa ein Crêpe im mexikanischen Stil mit Guacamole, Käse und Nachos. Grundsätzlich gibt es bei der Crêpemacherei keine Plastikteller, sondern essbare Waffeln und die Servietten sind biologisch abbaubar. Damit passt die Crêpemacherei gut zum Nachhaltigkeitskonzept von Rock am Ring.