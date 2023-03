Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Wochenende, vollgepackt mit Neuer Musik, vor allem mit Werken des japanischen Komponisten Toshio Hosokawa. Zehn Konzerte, die sich fast ausschließlich dem Zeitgenössischen zuwenden. Ein Programm, wie man es vielleicht in Frankfurt, München oder Berlin, in Salzburg oder Wien erwarten darf. Aber in Rockenhausen? Ja, genau dort, in dem schmucken kleinen Städtchen in der Nordpfalz. Ein Musik-Märchen in schweren Zeiten.

Rockenhausens Bürgermeister Michael Vettermann sieht das ganz ähnlich. In Richtung der Musiker und Komponisten – selbst der diesjährige Gewinner der Goethemedaille und international