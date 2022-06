Es ist kein Gegenprogramm, nennen wir es: eine sommerfrische Alternative zu den professoral organisierten Vortragsveranstaltungen im Fachbereich Architektur der TU Kaiserslautern. Die studentisch organisierte „Reihe Eins!“ auf einer Wiese mit Teehaus am Pfaffengrund 95 in Kaiserslautern gibt es seit drei Jahren. Eintritt frei. Wer eingeladen wird, ist das Ergebnis von Umfragen per Mail und Instagram innerhalb der Studierendenschaft, wie Andja Stober erklärt, die dieses Mal federführende Studentin. Schon viele Größen wie Ludwig Wappner von Allmann Sattler Wappner, München, waren da. Dieses Mal ist etwa Roger Boltshauser eingeladen gewesen, der mit dem Martin Rauch in Schlins in Österreich ein Lehmhaus gebaut hat. Am Mittwoch, 29. Juni nun, Beginn 19 Uhr, Vortrag um 20 Uhr, ist Mona Farag an der Reihe, Partnerin bei Christ und Gantenbein aus Basel, einem der großen Büros, zu dessen Wahrzeichen das traumwandlerisch in die Gegenwart überführte Kunstmuseum Basel gehört. Farag selbst hat in Karlsruhe und im spanischen Coruna studiert und unter anderem das Projekt Lindt Home of Chocolate am Zürichsee geleitet. Am 6. Juli kommen dann Ana Vollenbroich und Annelen Schmidt-Vollbroich vom Nidus Studio in Düsseldorf. Und am 13. Juli steht David Klemmer vom Züricher Studio David Klemmer auf der kleinen Bühne. „Eine echte One-Man-Show“, wie Andja Stober sagt. Info: www.reiheeins.com mac