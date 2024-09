Er wollte einfach etwas Neues machen, sagte Pedro Almodóvar beim Filmfestival von Venedig. Mit „The Room Next Door“, seinem ersten englischsprachigen Film, hatte der 74-jährige Spanier den einzigen Film des Wettbewerbs gedreht, der so sehr ans Herz geht, dass er dafür am Samstagabend den Goldenen Löwen gewann.

In seiner Dankesrede lobte Almodóvar immer wieder seine beiden Hauptdarstellerinnen, die Oscar-Preisträgerinnen Tilda Swinton und Julianne Moore, die erst mit einer gewissen