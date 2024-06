Am 22. Juni steigt in Kaiserslautern die 22. „Lange Nacht der Kultur“. Mehr als 30 Stationen umfasst der Musenmarathon für Nachtschwärmer. In der Fruchthalle kulminiert, wie gehabt, das musikalische und szenische Geschehen. Hauptact ist dort Ilgen-Nur (22.45-23.40 Uhr).

2019 veröffentlichte die junge, 1996 in Kirchheim unter Teck geborene Indiepop-Sängerin ihr Debüt „Power Nap“. Letztes Jahr im Oktober folgte das zweite Album „It’s