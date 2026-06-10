Die Pfalz hat eine ihrer wichtigsten literarischen Stimmen verloren. Der Humor, die Menschlichkeit, aber auch die Kompromisslosigkeit von Michael Bauer werden fehlen.

„Do de Dom

Do de Mond

Du, Dom do:

Do, doi Mond!

Do de Dom

Do de Mond

Du, Mond do:

Do, doi Dom!

Do de Dom

Do de Mond

Und do du.“

Hätte der jetzt mit 79 Jahren verstorbene Michael Bauer nur dieses eine ikonische Gedicht geschrieben, sein Platz im Olymp der pfälzischen Poesie wäre ihm dennoch sicher. Natürlich hat Bauer, der am 29. März 1947 in Kaiserslautern geboren wurde und bis zuletzt in Herxheim gelebt hat, nicht nur diesen einen Text hinterlassen. Ganz im Gegenteil. Mit dem „Kläänen Pälzer“ hat er eine Kunstfigur erschaffen, die uns allen einen Spiegel vor Augen gehalten hat. Nie böswillig oder hämisch, sondern stets liebevoll und zugewandt, aber immer bestimmt und kompromisslos. So wie Michael Bauer auch als Persönlichkeit war.

Seinen Roman »Dutschki vom Lande« stellte Michael Bauer (rechts mit Benno Burkhart und Giorgina Kazungu-Hass) 2019 unter anderem in Speyer vor. Foto: Lenz

Bauer, der eine Buchhändlerlehre absolviert hat und in diesem Beruf auch eine Zeit lang gearbeitet hat, war ja ein Multitalent. Oder aber anders gesagt: ein pfälzischer hommes de lettres. Er hat als Journalist gearbeitet, ist als Liedermacher aufgetreten, und war letztlich doch vor allem eines: Ein wunderbarerer Anwalt unserer pfälzischen Sprache. Wenn Bauer auf Pfälzisch dichtete, so hatte dies nichts Provinzielles, ihm gelang es vielmehr, unseren Dialekt als vollgültige Literatursprache zu etablieren. Und wenn ihm der Mief der Provinz zu viel wurde, die Geschichtsvergessenheit ihn abschreckte, dann konnte Bauer auch mal unbequem werden und einen Literaturpreis ablehnen, weil ihn die Nazivergangenheit des Namensgebers des Preises regelrecht anwiderte.

Beim Stöbern Zu Hause in Herxheim: Michael Bauer 2018. Foto: Iversen

Bauer hat sich auch mit seinem „Klääne Pälzer“ klein gemacht, um den Großkopferten umso besser ans Schienbein treten zu können. Und er hat die kleine, fast schon bescheidene literatisch-poetische Form gewählt, um wahrhaft Großes zu bewirken. So, wie in dem eingangs zitierten Gedicht, mit dem er dem Kaiserdom zu Speyer ein literarisches Denkmal gesetzt hat. Aber eben noch viel, viel mehr.

Die Kraft der poetischen Sprache entfaltet sich erst, wenn man das Gedicht auch hört. Denn diese Verse sind mindestens ebenso sehr Musik, wie sie Literatur sind. Und vor diesem Hintergrund sind wir natürlich auch schon sehr schnell bei dem größten pfälzischen Literaten des 20. Jahrhunderts, bei dem in Pirmasens geborenen Hugo Ball (1886-1927). Auch Balls Poesie ist Musik in Reinform. Und sie ist – eine weitere Parallele zu Michael Bauer – voller Humor.

»Holt die Tauben aus dem Schlag« hieß Bauers Buch aus dem Jahr 2017. Foto: van

Aber Bauers Domgedicht, das bei seinem erstmaligen Erscheinen 1991 manche Leser regelrecht aufgeschreckt hat, ist darüber hinaus eben auch noch ein zutiefst humanistisches Gedicht. Es feiert ja nicht nur den Dom und den Mond über Speyer, damit die pfälzische Heimat. Es feiert auch – zumindest in meiner Lesartart – die Liebe. Den geliebten Mitmenschen: „Und do du“. Und Du wirst fehlen, Michael Bauer.