Musik ist pure Lebensfreude. Das streitet sicher niemand ab. Weniger Einigkeit herrscht in der Klassik-Szene darüber, ob Musik als Politikum verstanden werden kann, speziell als Mittel weiblicher Emanzipation. Der Spielfilm „Gloria!“ erzählt genau davon. Er läuft in den Kinos an und ist auch beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen zu sehen. Die Regisseurin präsentiert ihn am 27. August auch im Neustadter Roxy.

Die in ihrer Heimat Italien als Schauspielerin (etwa in Woody Allens „To Rome With Love“) und Popsängerin bekannte Regisseurin Margherita Vicario nutzt den ersten von ihr