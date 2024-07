Richard Gere fragte einmal, ob er oder das Sakko von Giorgio Armani die Hauptrolle spiele: Der Italiener, der Hunderte Filme ausgestattet hat, ist vielleicht der erfolgreichste Modeschöpfer der Welt. Die Stilikone einer machtvollen, androgynen Lässigkeit. Es gibt Hotels von ihm, Restaurants, Möbel, Brillen, einen Fiat Cinquecento und auch Schokolade, die natürlich elegant schmeckt. Heute wird Armani 90 Jahre alt. Aber sein Imperium leitet er immer noch selbst.

Ist da jemand, der den Film nicht kennt? Bitte nachholen. Richard Gere so, so lässig. Sein unerreicht cooler Gang. Wie er, eingespannt in den Türstock, kopfüber Italienisch-Vokabeln