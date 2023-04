Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Steven Elijah Neuhaus hat gerade einen Plattenvertrag mit RTL2/Universal unterschrieben. Unter dem Namen Elijah hat er den Song „Mut machen“ veröffentlicht und gilt als Neuentdeckung mit Potenzial. Nicht schlecht für jemanden, der aus dem Schulchor geflogen ist und vom Leben ziemlich hart angefasst wurde. Der Erfolg des Kurpfälzers ist kein Zufall.

Leicht gehabt hat der 30-Jährige es nicht. Er ist geboren in Worms, aufgewachsen in Mannheim und Frankenthal. In der Schule war er schlecht, wurde ausgelacht, weil er nicht wie die anderen