Südwest Drogenermittlungen Grund für Polizeieinsatz in Worms

Polizei: Größerer Einsatz in Wormser Innenstadt
Drei Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft.

Es geht um vier Verdächtige und Drogenhandel im größeren Stil. Die Ermittler sind seit Monaten einem mutmaßlichen Drogenring in Worms auf der Spur.

Worms (dpa/lrs) - Der Polizeieinsatz am Dienstag in der Wormser Innenstadt geht auf Ermittlungen wegen Drogenkriminalität zurück. Wie die Staatsanwaltschaft Mainz und die Kriminalpolizei Worms mitteilten, wurden bei der Aktion vier Verdächtige im Alter zwischen 20 und 29 Jahren vorläufig festgenommen. Ihnen wird unter anderem bandenmäßiger Handel mit Kokain und Cannabis vorgeworfen. Drei von ihnen sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

Die Ermittler durchsuchten insgesamt acht Wohn- oder Geschäftsräume im Wormser Stadtgebiet. Auch Spezialkräfte waren im Einsatz. Es seien Drogen, Mobiltelefone sowie ein mutmaßlich als Tatmittel genutztes Auto sichergestellt worden. Die Ermittlungen liefen seit Anfang des Jahres, hieß es.

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