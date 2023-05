Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Tag des Mauerbaus war er im Westen – und fuhr in die DDR zurück, auch wenn er ahnte, dass er so schnell nicht mehr zurück kann. Als Hannelore Kohl ihn gut 30 Jahre später fragte, ob er nicht Bundespräsident werden wolle, lehnte er ab. Er war schon über 60, als seine Karriere so richtig in Schwung kam – in Hollywood. Am 17. Dezember wird Armin Mueller-Stahl, der ungewöhnlichste Schauspieler Deutschlands, 90 Jahre alt.

Halt. Eigentlich ist er kein Schauspieler, er hatte Geige studiert, ist examinierter Musiklehrer. Er schrieb Gedichte, einen Roman. Er ging er als Chansonsänger auf Tour. Seit