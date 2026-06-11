Beim Musikfest der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Speyer ist diesmal die Musik von Joseph Haydn der Schwerpunkt.

Das Musikfest der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Speyer ist längst eine liebgewordene Tradition in enger Zusammenarbeit von Orchester und Domstadt und setzt auch in diesem Jahr vom 1. bis 5. Juli ein Zeichen am Saisonausklang. Schwerpunkt ist diesmal die Musik von Joseph Haydn.

Seit vielen Jahren wirkt die Dommusik mit ihren Chören mit, das ist auch in diesem Jahr wieder so. Des frühen Beginns der Sommerferien und der dadurch eingeschränkten Probensituation wegen gibt es allerdings im Abschlusskonzert am 5. Juli keinen Choranteil. Das Hauptwerk, die „Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz“ von Haydn, erklingt in der Orchesterfassung (er gäbe auch eine als Oratorium). Michael Francis, der Chefdirigent, steht hier am Pult. Umrahmt wird das einstündige Werk aus langsamen Sätzen und einem kurzen „Erdbeben“ von zwei Werken des estnischen Komponisten Arvo Pärt. In „Tabula rasa“ sind Yi-Qiong Pan und Yoerae Kim, Violine, die Solistinnen.

Joseph Haydn Foto: dpa

Musik von Haydn zur Passion erklingt auch im Eröffnungskonzert am 1. Juli mit der Sinfonie Nr. 49 „La Passione“. Hier erklingen dazu Werke von Haydns Schüler Beethoven mit dem Tripelkonzert und der achten Sinfonie. Den Klavierpart übernimmt wieder der pfälzische Pianist Joseph Moog, gleichsam Artist in Residence beim Speyerer Musikfest. Aus den Reihen des Orchesters sind Nikolaus Boewer, Violine, und Florian Barak, Cello, die anderen Solisten.

Schon mehrfach spielte das genreübergreifende Ensemble Colourage beim Musikfest seine Musik zwischen Stilen und Kulturen, diesmal ist es am 2. Juli zusammen mit Mitgliedern einer Orchesterakademie und weiteren Mitgliedern der Staatsphilharmonie zu erleben. Am 3. Juli spielen, auch das schon eine kleine Tradition beim Musikfest, Stipendiaten der orchestereigenen Akademie bei einer Serenade Mozart und Dvorak. Und in der zweiten Serenade ist eine Streichergruppe des Orchesters mit Reger und Brahms zu erleben.

Haydns Grabmal in der Bergkirche in Eisenstadt. Foto: picture-alliance/ dpa

Auch Tradition seit 2014: Die Mitwirkung des Speyerer Kinder- und Jugendtheaters mit seinem Leiter Matthias Folz. Am 4. und 5. Juli gibt es für Menschen ab vier Jahren eine Bühnenversion von Tomi Ungerers Buch „Tremolo“, bei der die Swinging Birds (Big-Band der Staatsphilharmonie) live spielen. „Haydnspaß“ heißt die musikalische Lesung am 5. Juli mit Texten aus dem Briefwechsel zwischen Haydn und Marianne von Genzinger, dazu spielt Kai Adomeit die dieser gewidmete Es-Dur-Klaviersonate.

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www.staatsphilharmonie.de