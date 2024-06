Zuckerwattewolken fliegen durch die Luft, Handtaschen sind aus Kombucha, Smartphones werden mutwillig zertrümmert, die Pfalzpreisausstellung im Kaiserslauterer mpk kennt keine Spartengrenzen und ist gut wie nie. Alles anders: Das Thema der Schau lautet „Transformationen“.

Ein Metallarm schwenkt, technisches Equipment, in Regalen gestapelt, Kabel überall, Kompressoren laufen, Luftklappen fallen krachend in sich zusammen. An der Wand: ein Schaltkasten hinter Glas, die