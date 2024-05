Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nobelpreisträger Abdulrazak Gurnah blickt in „Das versteinerte Herz“ auf ein Leben zwischen Sansibar und Großbritannien. Und überrascht mit einer Wendung, die sein Publikum dann so manches in Frage stellen lässt.

Als die Schwedische Akademie im Oktober 2021 den Namen ihres neuen Literaturnobelpreisträgers verkündete, war die Überraschung groß: Niemand kannte Abdulrazak Gurnah.