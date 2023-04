Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lissabons Wahrzeichen ist vielleicht nicht so berühmt wie der Eiffelturm oder Big Ben, doch bereits seit 500 Jahren gehört der Torre de Belém zum Stadtbild der portugiesischen Metropole. 1521 wurde der imposante Bau an der Tejo-Mündung fertiggestellt, sein offizieller Name lautet Torre de São Vicente.

In seiner wechselvollen Geschichte diente der Torre als Leucht- und Wachturm. 1515 war sein Bau von König Manuel I. in Auftrag gegeben worden. Unter Leitung des Architekten Francisco