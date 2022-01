Jahreswechsel bieten sich für Neuanfänge an – auch und gerade im Berufsleben. In der Redaktion der RHEINPFALZ gibt es auf wichtigen Positionen Veränderungen. Und mit einer tiefgreifenden Reform unserer Arbeitsorganisation beginnen wir kommende Woche. Hier und heute will ich mich auf die Personalien konzentrieren. Von Chefredakteur Michael Garthe

Liebe Leserinnen und Leser,

Seit Wolfgang Pfeiffer zum 1. November 2021 die Leitung des Sportressorts übernommen hat, war der Führungsposten unserer Lokalredaktion der „Westricher Rundschau“ in Kusel verwaist. Denn Wolfgang Pfeiffer war dort 14 Jahre der Chef. Seit 1. Januar hat er einen Nachfolger: Wolfgang Kreilinger. Insbesondere Abonnenten unserer Lokalausgaben in Kaiserslautern, Zweibrücken, Pirmasens und Neustadt kennen ihn. In Lautern war er Sportredakteur, in Zweibrücken zuständig für Wirtschaft und das Saarland. In Pirmasens war er stellvertretender Redaktionsleiter, in Neustadt Lokalchef. Wolfgang Kreilinger, geboren in Kaiserslautern und der Stadt seither treu, wollte zurück in die Westpfalz. In Kusel geht nun sein Wunsch in Erfüllung. Die Herausforderung ist groß. Keine Lokalredaktion hat mehr Ortsgemeinden zu betreuen als unsere „Westricher Rundschau“: Es sind fast 100.

Wieder ein Saarland-Korrespondent

Sage und schreibe 24 Jahre lang hat Georg Altherr unsere „Zweibrücker Rundschau“ geleitet und im Wettbewerb mit dem „Pfälzischen Merkur“ dort zu einer der modernsten Lokalausgaben der RHEINPFALZ gemacht. Nun hat der 57-Jährige, der mit seiner Familie in Breitenbach (Landkreis Kusel) direkt an der Grenze zum Saarland lebt, eine neue Aufgabe. Er ist unser Korrespondent für das Saarland und für Wirtschaftsthemen aus der Westpfalz. Diesen Posten gab es schon mal in den Anfangszeiten der Bundesrepublik und der RHEINPFALZ, als es noch um die Frage ging, ob das Saarland bundesdeutsch oder französisch wird. Paul Kaps, später stellvertretender Chefredakteur unserer Zeitung, war der erste deutsche „Saarland-Korrespondent“. Mit Georg Altherr kehren wir zu diesem eigenständigen Korrespondentenposten zurück, weil wir die Saarland- und Westpfalz-Berichterstattung weiter aufwerten wollen.

Weitere Wechsel stehen an

Thomas Büffel hat unterdessen die Leitung der „Zweibrücker Rundschau“ übernommen. Der 52-Jährige aus Reifenberg im Landkreis Südwestpfalz ist seit 2000 Lokalredakteur und kennt seine Heimat aus dem Effeff. Er hat den Digitaljournalismus in unseren Lokalredaktionen vorangetrieben und ist prädestiniert als Macher der Zeitung der Zukunft.

2022 geht es weiter mit den Wechseln in Führungspositionen der RHEINPFALZ: in der RHEINPFALZ am SONNTAG, beim Chef vom Dienst und, und, und. Genug Stoff für mich, Sie an dieser Stelle über solche Veränderungen zu informieren.

Alles Gute für Sie im Jahr 2022!

Herzliche Grüße

Ihr

Michael Garthe