Parks helfen gegen Depressionen:

Grün heilt und stimmt positiv

Mit klug angelegten Grünflächen, wie hier in München der Englische Garten, können Städte Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen nachweislich positiv beeinflussen, sagt die Initiative „Grün in die Stadt“ des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau. Das belegen aktuelle Forschungsergebnisse. Eine Dissertation an der Universität Bonn zeigt: Patienten, die vom Krankenhausbett aus einen Park sahen, erholten sich schneller als jene, die auf Parkplätze oder Betonwände schauten. So hilft Grün, das Stressniveau zu senken, Glückshormone auszuschütten – und zu heilen. Und eine niederländische Studie ergab, dass an Orten mit weniger Grün häufiger Depressionen und Angststörungen auftreten.