Emanzipation:

Catwalk mit Chefs

Claudia Schiffer, die Älteren werden sich noch an Karl Lagerfelds Muse erinnern, hält Supermodels für die wahren Vorkämpferinnen der Emanzipation. Fleischbeschau als Stufe zu mehr Macht in der Gesellschaft? Das wollen wir ja gern glauben – an dem Tag, an dem die Vorstandsvorsitzenden von Volkswagen, BASF und der Allianz sich darum prügeln, wer als Erster mit hautengen Business-Buxen und freigelegtem Brusthaar auf den Laufsteg darf.

Solidarität:

Knarre, Kohle, Katastrophe

Die Waffenschmiede Heckler & Koch darf keine 15.000 Euro für die Flutopfer in der Eifel spenden. Zumindest will die „Aktion Deutschland hilft“ das Geld des Knarren-Konzerns nicht annehmen. Abgesehen davon, dass der Betrag nicht gerade üppig ist (Schwaben, typisch), dürfte es den notleidenden Menschen weitgehend am verlängerten Rückgrat vorbeigehen, woher die Knete kommt. Und andere, nicht immer hasenreine Läden durften ja auch ihr Scherflein beitragen: Allianz, Lidl, RWE, VW, sogar der FC Bayern. Also habt euch nicht so.

Rohstoffe:

Packpapier und K...ckpapier