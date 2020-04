Distanz soll sein in der Corona-Zeit. Was aber ist zu tun, wenn sich Kollegen nicht daran halten?

„Angeblich halten sich ja alle an die Abstandsregeln. Bei meinen Kollegen ist das nicht so. Sie kommen sich und mir am Schreibtisch und vor allem in der Mittagspause immer wieder viel zu nah. Diejenigen, die die Regeln ernst nehmen, sind im Homeoffice, das wollte ich bisher nicht. Auf meine Bitten nach Abstand ernte ich sogar Spott. Was kann ich tun?“

Hier geht es um das Abwägen von Bedürfnissen und den Einsatz für sich selbst. Dass Sie sich bisher für die Büropräsenz entschieden haben, dafür gibt es vermutlich triftige Gründe. Ob diese wichtiger sind als Ihr Schutz, können nur Sie entscheiden. Im Homeoffice wären Sie unabhängig vom Verhalten Ihrer Kollegen. Wenn Sie im Büro bleiben, kommen Sie um das ständige Einfordern von Abstand nicht herum.

Allerdings sollten Sie Ihre/n Chef/in um Unterstützung bitten, denn der Schutz und die Fürsorge für die Mitarbeiter ist eine wichtige Leitungsaufgabe. Wir raten Ihnen, klare Regeln der Zusammenarbeit sowie deren interne Kommunikation und Kontrolle einzufordern. Das ist immer hilfreich, ganz besonders jedoch in der momentanen krisenhaften Zeit. Vielleicht gelingt es auch, Ihren Arbeitsplatz räumlich abzugrenzen, etwa mit einer Pflanze oder einer Stellwand. Und könnten Sie sich vorstellen, auf die gemeinsame Mittagspause zu verzichten? Dies ist wirklich eine sehr schwierige Zeit mit vielen Veränderungen im Miteinander. Alles Gute für Sie!