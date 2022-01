Mit dem Klimaschutz ist es wie mit der Impfpflicht: Bis die kommt, ist alles vorbei. Und wenn sie kommt, um beim nächsten Mal Schlimmeres zu verhindern, wird es so schlimm, dass sich nichts verhindern lässt. Was sagt das aus über die Deutschen und ihre Politiker? Dass immer die gewählt werden, deren Entscheidungen einem selbst am wenigsten wehtun. Insofern braucht sich jetzt auch keiner aufzuregen. So läuft das in der Demokratie. Außer bei den Linken. Die übertreffen die Erwartungen regelmäßig. Sie haben jetzt eine religionspolitische Sprecherin: Petra Pau heißt sie. Konfessionslos. Absurd. ürzel_Glosse>