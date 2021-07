Leichter abnehmen:

Moderner Folterapparat

Mit Magneten im Gebiss wollen neuseeländische Forscher ein Mittel zum Gewichtsverlust erfunden haben. Wer die Kiefersperre trägt, muss sich auf flüssige Ernährung beschränken. Denn der Kiefer lässt sich durch die Magneten an den Backenzähnen nur zwei Millimeter öffnen. In Notfällen wie Panikattacken gebe es eine simple Möglichkeit, das Gerät schnell zu öffnen. Sieben Frauen wurden zwei Wochen lang mit den Magneten ausgestattet. Sie hätten im Schnitt 6,36 Kilo abgenommen, ohne dass eine den Not-Mechanismus gezogen habe, und die Kiefersperre als „erträglich“ empfunden, so die Wissenschaftler. Kritiker verglichen die Konstruktion mit einem „mittelalterlichen Folterapparat“.