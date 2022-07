Eine Familie will ungestört Ferien machen. Was tun, wenn der Bruder des Ehemannes sich dazu einlädt?

„Wir (Mutter, Vater, zwei Söhne, sechs und neun Jahre alt) haben ein Ferienhaus gemietet und freuen uns auf die Zeit zu viert. Meine Sorge: Der Bruder meines Mannes hat sich in den vergangenen Jahren immer kurzfristig selbst eingeladen. Da er viel Streit mit seiner Freundin hat war die Stimmung oft nicht gut. Diese Anstrengung wollen wir nicht mehr. Wie kriegen wir das hin?“

Ihnen und Ihrem Mann ist in diesen Ferien die ungestörte gemeinsame und erholsame Zeit für die Familie wichtig. Nun geht es um die Frage der Umsetzung. Falls Sie Ihrem Schwager noch nicht abgesagt haben, wäre das der nächste Schritt. Wer übernimmt diese Aufgabe? Idealerweise der Bruder zum Bruder, da es sich um die Familie Ihres Mannes handelt und Geschwister sich näher sind als Schwägerin und Schwager. Da es sich um eine Wir-Entscheidung handelt, können Sie ihn dabei unterstützen, indem Sie zum Beispiel das Gespräch mit ihm gemeinsam vorbereiten und die passenden Worte finden: „Lieber Bruder, wir wollen diesen Urlaub zu viert verbringen und bitten dich, darauf Rücksicht zu nehmen und diesmal keinen Überraschungsbesuch zu machen“.

Wie konsequent können Sie beide sein, wenn er plötzlich doch vor der Tür steht? Auch dafür brauchen Sie eine Wir-Strategie! Ist Ihnen der Schutz Ihrer Ferien als Familie so wichtig, dass Sie sich trauen, ihn dann wegzuschicken mit dem Wissen, dass es genug Hotels und Ferienwohnungen gibt? Sprechen Sie dies gut mit Ihrem Mann ab, damit Sie sich gegenseitig stärken und aufeinander verlassen können.