Vertraut bleiben mit der Heimat, die Gastgeberkultur aufnehmen: der Spagat für ukrainische Kinder.

„Ich bin Leiterin eines Kindergartens, und wir haben jetzt zwei ukrainische Kinder (vier und fünf Jahre) aufgenommen. In Kürze werden es mehr sein. Alle geben sich viel Mühe. Ich überlege jetzt, ob es nicht notwendig wäre, pädagogisches Personal aus der Ukraine ebenfalls in unserer Einrichtung zu integrieren, damit die Kinder eine muttersprachliche Ansprechperson haben. Was meinen Sie?“

Wir halten das für eine sehr gute Idee. Denn diese Kinder und ihre Angehörigen haben ja tatsächlich alle Sicherheiten verloren. Sie mussten sich unfreiwillig und sehr plötzlich trennen von wichtigen Menschen, ihrem Zuhause, ihrer vertrauten Umgebung. Bei ihren Kriegs- und Fluchterfahrungen und der damit verbundenen Angst und Traumatisierung ist die Sprache eine der letzten gebliebenen Sicherheiten. Die Sprachlosigkeit, die die Kinder in der neuen und fremden Umgebung, auch des Kindergartens, erleben, überfordert sie.

Wir verstehen Ihre Idee, ukrainisches Fachpersonal in die tägliche pädagogische Arbeit einzubeziehen, als Grundlage für ein Konzept des Sowohl-als-Auch: Vertrautheit und Zugehörigkeit durch die Muttersprache und die Repräsentanz der Heimatkultur bei gleichzeitiger Aufnahme in die Gastgeberkultur und dem Erlernen der neuen Sprache nach dem Motto „Vertrautes erhalten und Neues erschließen“. Auch die hiesigen Kinder werden Neues lernen und durch den direkten Kontakt wahrscheinlich neue Fragen stellen, auf die die Pädagoginnen und Pädagogen hilfreiche Antworten finden müssen. Eine große Aufgabe für alle!