Veränderungen im Betrieb führen oft zu Unruhe. Offen zu reden, auch im Team, kann hilfreich sein.

„Unser Betrieb hat seit vier Monaten einen neuen Geschäftsführer. Seither kursieren viele Gerüchte zu grundlegenden Veränderungen. Es wird aber nichts von oben offen kommuniziert, und wir können eigentlich nur spekulieren. In meiner Abteilung ist die Arbeitsatmosphäre sehr angespannt. Der Flurfunk glüht, man misstraut sich, die Konflikte nehmen zu. Was tun?“

Nichttransparentes Kommunizieren von Veränderungsprozessen seitens der Führungsebene bis hin zur Frage der Auflösung von Abteilungen oder sogar des Betriebs führt zu Unsicherheit in der Belegschaft und hat gravierende Auswirkungen auf alle Bereiche: Arbeitsergebnisse, Kooperation und Zufriedenheit der Beschäftigten, sogar auf die Außenwirkung der Firma.

Das von Ihnen geschilderte Misstrauen und die Konflikte sind typische Signale für eine Veränderungskrise in Ihrem Betrieb. Das zeigt sich im Kleinen wie im Großen. Was tun? Sie können Ihren direkten Chef oder Ihre Chefin um eine Teamsitzung bitten und hierfür im Team konkrete Fragen vorbereiten. Eine solche Gemeinschaftsaktion tut jeder Abteilung gut und kann die Stimmung verbessern. Parallel sollten Sie den Betriebsrat kontaktieren, da dieser bei gravierenden Veränderungen immer einbezogen ist und deshalb über Wissen verfügt. Betrachten Sie das viele Reden im Flurfunk als Ventil für die Unsicherheit und schützen Sie sich davor, indem Sie nur eine begrenzte Zeit am Tag, vielleicht 30 Minuten, in der Gerüchteküche zubringen und ansonsten Ihre Arbeit gut erledigen, auch zu Ihrer eigenen Zufriedenheit. Alles Gute!