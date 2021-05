In der Lebensmitte überlegt man oft, ob man den Beruf wechselt. Was dabei zu beachten ist.

„Ich ( männlich, 46) habe mich über 15 Jahre in meinem Job sehr wohlgefühlt. Es war stets spannend und herausfordernd, ich hatte viel Erfolg und Anerkennung, war sehr engagiert. Aber seit einiger Zeit beginnt die Arbeit mich zu langweilen und mir fehlt zunehmend die Motivation. Brauche ich einen neuen Job?“

Sie sind auf der Suche nach Ihrem weiteren, für Sie richtigen beruflichen Weg. Midlife ist ja auch die Zeit für eine Zwischenbilanz: Was haben Sie erreicht und was wollen Sie noch? Wofür sind Sie dankbar und was wollen Sie noch ausprobieren? Wohin geht Ihr Interesse, wofür brennen Sie? Aber auch: Was würden Sie bei einem Jobwechsel aufgeben und vermissen?

Prüfen Sie, wie viel Risikobereitschaft Sie sich leisten können und welche Meinung die Menschen haben, auf die Sie Rücksicht nehmen müssen. Wer fände einen Wechsel gut, wer nicht? Sprechen Sie auch mit Menschen aus Ihrem Umfeld, die nicht direkt von Ihrer Entscheidung betroffen sind. Ebenfalls kann der Blick auf die Modelle und Werte Ihrer Herkunft hilfreich sein. Gilt eher die Familienregel „Veränderung steht über allem, auch um den Preis eines Risikos“ oder „Sicherheit steht über allem, daher muss man durchhalten“? Wobei auch darin ein Risiko liegen kann, denn auf Dauer im Beruf unzufriedene Menschen können krank werden.

Stellen Sie sich vor, Sie sind 15 Jahre älter und blicken auf die letzten Jahre zurück. Was möchten Sie dann sehen, was Sie auf jeden Fall gemacht haben, und was auf keinen Fall?