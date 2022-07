Regelmäßige Telefonate mit dem Vater des Freundes sind eine gute Sache – wenn es nicht zu viel wird.

„Mein Freund hat eine schwierige Beziehung zu seinem Vater. Da ich mich gut mit diesem verstehe, hat es sich so ergeben, dass ich wöchentlich mit ihm telefoniere. Mein Freund erinnert mich häufig daran und wird ärgerlich, wenn ich seinen Vater noch nicht angerufen habe. Das wird mir zu viel, aber wie komme ich da raus?“

Ihr Motiv, sich auf dieses Kommunikationsdreieck einzulassen, ist wahrscheinlich Ihre Liebe zu Ihrem Freund. Wir hoffen, dass er dies auch erkennt und Ihnen dafür dankbar ist. Wenn nicht, wäre es jetzt an der Zeit, dies klar und deutlich zu kommunizieren.

Wissen Sie noch, wann und mit welchem Beweggrund Sie sich entschieden haben, eine solch nahe Kommunikation zum Vater des Freundes zu pflegen? Vielleicht, um die Beziehung der beiden zu verbessern oder um zu zeigen, welch gute Freundin – und potenzielle Schwiegertochter – Sie sind? Oder weil Sie generell Frauen eher in der Rolle der Beziehungsgestalterin sehen?

Gehen Sie in sich und finden Sie heraus, mit welcher Erwartung Sie sich auf diese Form der Kommunikation eingelassen haben. Prüfen Sie, ob diese Motivation noch besteht oder sich inzwischen geändert hat. Wenn das der Fall ist, sollten Sie sich aktiv umentscheiden und dies offen kommunizieren. „Ich habe das bisher gerne gemacht. Jetzt wird es mir zu fordernd und ich gebe die Verantwortung für die Kommunikation zwischen dir und deinem Vater an dich zurück. Ich werde diese wöchentlichen Telefonate beenden.“

Tatsächlich sind Vater und Sohn für ihre Beziehung zuständig, nicht Sie. Unterstützen Sie daher sparsam und zurückhaltend. Nur Mut!