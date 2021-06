Der Haussegen hängt schief, weil ein Partner sich nicht gegen Corona impfen lassen will – was ist zu tun?

„Mein Mann und ich haben zurzeit viel Streit. Ich will, dass er sich auch gegen Corona impfen lässt, aber er lässt sich nicht überzeugen. Was kann ich gegen seine Sturheit tun, damit er seine Meinung ändert? “

Schwierig. Vermutlich haben Sie das schon oft diskutiert und haben beide viele Argumente für Ihre Positionen. Die Entscheidung, sich impfen zu lassen, ist zunächst eine individuelle, unabhängig von der Meinung des Partners oder der Partnerin. Ob Ihr Mann sich von Ihnen beeinflussen lässt, hängt auch von Ihrer Paardynamik ab. Wer hat eher das Sagen, wer gibt eher nach, wie interessiert sind Sie an der Meinung des oder der anderen und welche Kultur des Gebens und Nehmens haben Sie?

Stellen Sie sich vor, Sie bleiben beide bei Ihrer Position. Er lässt sich nicht impfen, Sie wollen ihn überzeugen. Welche Auswirkungen hätte das auf Ihren gemeinsamen Alltag? Würden Sie getrennte Räume schaffen, nicht mehr gemeinsam Auto fahren, Körperkontakt vermeiden und alles nur noch mit Maske tun? Gäbe es dann mehr oder weniger Streit? Ein anderes Szenario: Er lässt sich Ihnen zuliebe impfen. Würden Sie das als Geschenk sehen und annehmen und wie würden Sie ihm dafür danken, dass er Ihnen gefolgt ist? Oder würden Sie auch hier weiter streiten – Sie, weil er nicht aus Überzeugung gehandelt hat, und er, weil er sich hat überreden lassen. Unser Rat: Prüfen Sie mit diesen Fragen gemeinsam Ihre Dynamik als Paar.