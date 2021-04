Der kleine Bruder ist auf der Welt. Die große Schwester ist stolz – und doch eifersüchtig. Das nervt.

„Unsere Tochter (3) hat sich so sehr ein Geschwisterchen gewünscht. Nun ist der kleine Bruder (3 Monate) da und sie ist auch ganz stolz. Andererseits schmeißt sie Sachen durch die Gegend, wenn ich ihn stille, will auch wieder an die Brust oder macht extra Lärm, wenn der Kleine schläft. Ständig muss ich schimpfen, das stresst mich sehr. Warum nervt sie mich so?“

Eine große Herausforderung, für Sie und für Ihre Tochter. Die Freude über das Geschwisterchen ist da. Die Eifersucht und die Wut über den Verlust der Exklusivität sind es ebenso. Wir verstehen gut, dass Sie genervt sind und oft an Ihre Grenzen kommen. Wir werben aber dafür, dass Sie das Verhalten Ihrer Tochter mit einer anderen Brille sehen: Sie will Sie nicht ärgern, sie findet sich nur noch nicht in der neuen Rolle der großen Schwester zurecht und muss erst lernen, ihre Eltern zu teilen.

Dazu braucht sie Ihre aktive Unterstützung, denn im Gegensatz zu Ihnen kann sie das Thema noch nicht rational angehen und ihre starken Gefühle bringen sie in Not. Helfen Sie ihr, die Eifersucht schürenden Situationen gut zu meistern, auch im Blick auf den Schutz des Babys. Bieten Sie ihr etwa ein Picknick mit einem kreativen Snack für große Kinder an, während der Kleine gestillt wird, und regen Sie ruhige Beschäftigungen wie Malen, Basteln, ruhige Spiele oder ein Bilderbuch mithilfe eines Erwachsenen an, wenn der Kleine schläft. Auch wenn es Ihnen unmöglich erscheint: Strukturieren Sie den Tag so, dass Sie exklusive Zeit für das Baby, für Ihre Tochter und für sich selbst haben. Alles Gute!