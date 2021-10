Über Geld redet man nicht? Das kann in einer Familie leicht zu Loyalitätskonflikten führen.

„Ich (20 Jahre) habe von meinem Opa eine größere Geldsumme geschenkt bekommen. Er will aber, dass ich es in der Familie auf keinen Fall erzähle. Das fällt mir schwer, da mir Ehrlichkeit wichtig ist. Was soll ich tun?“

Das ist für Sie ein gutes, aber auch ein schwieriges Geschenk, denn es ist an eine Bedingung geknüpft, die für Sie eine Bürde darstellt. Das können wir gut verstehen, denn Heimlichkeiten in Familien lösen immer problematische Dynamiken aus oder verstärken bereits vorhandene.

Natürlich hat Ihr Opa das Recht, sein Geld zu geben, wie viel und an wen er will. Für Sie stellt sich die Frage der Loyalität: Wenn Sie über das Geschenk reden, sind Sie illoyal Ihrem Opa gegenüber; wenn Sie nicht darüber reden, sind Sie illoyal Ihrer Familie gegenüber. Ein klassisches Dilemma. Sie müssen eine Entscheidung treffen: Geld nehmen und schweigen, Geld nehmen und darüber reden, Geld nicht nehmen und schweigen, Geld nicht nehmen und darüber reden.

Was halten Sie davon, mit Ihrem Opa über Ihr Dilemma zu reden und versuchen, ihn davon zu überzeugen, dass er von seiner Bedingung ablässt? Vielleicht kennen Sie schon die Dynamik von Heimlichkeit und Loyalitätsfragen beim Opa, in Ihrer Familie und besonders beim Geld. Es könnte ein Grundsatzthema in Ihrer Familie sein. Machen Sie sich auf die Suche. Viel Erfolg!