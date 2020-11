Junge Leute halten Ältere oft für wenig zeitgemäß. Etwa wenn sie technische Kenntnisse anzweifeln.

„Ich, weiblich, 67, bis vor Kurzem im Beruf, wurde neulich von einem jungen Beamten gefragt, ob ich Mails schreiben kann. Erst habe ich gelacht, dann hat es mich so beschäftigt, dass ich mich nun frage, ob so etwas auch eine Form der Altersdiskriminierung ist?“

Jedenfalls ein Zeichen dafür, dass dieser Mann wenig vom Alltag älterer Menschen weiß. Wenn er wollte, dass Sie eine Mail schicken, hätte er Ihnen das vorschlagen können, ohne automatisch davon auszugehen, dass Sie das altersbedingt nicht könnten. Das könnte man Altersdiskriminierung nennen, es hat Sie zu Recht geärgert. Nun war es immer so, dass jüngere Leute die Älteren als weniger zeitgemäß einstufen, als diese sich selbst erleben. Das kann den Selbstwert erschüttern. Nutzen Sie das Ganze für sich mit folgenden Fragen: Wo genau fühlen Sie sich diskriminiert? Hätten Sie sich gewünscht, dass dieser Mann sieht, wie fit und im Leben stehend Sie sind? Oder erschreckt Sie Ihre Wirkung in dieser Lage und Sie haben Bedenken bezüglich Ihrer Selbsteinschätzung? Wie könnten Sie künftig reagieren? Viel Erfolg!