Ein Auto sorgt für Mobilität auch im Alter. Wenn die Tochter aber will, dass der Wagen stehen bleibt?

„Ich bin 78 und fahre seit 54 Jahren unfallfrei Auto. Nun möchte meine Tochter, dass ich den Führerschein aus Altersgründen abgebe. Ich brauche das Auto aber im Alltag und fühle mich am Steuer noch sicher. Warum sollte ich meine Selbstständigkeit aufgeben? Aber wie bringe ich das meiner Tochter bei?“

Die Entscheidung, den Führerschein zu behalten, scheinen Sie getroffen zu haben, weil Sie auf keinen Fall Ihre Unabhängigkeit aufgeben wollen. Verständlich! Nun sollten Sie das Gespräch mit Ihrer Tochter suchen. Macht sie sich Sorgen um die Mutter, weil Sie ihr wichtig sind? Gibt es aus der Sicht der Tochter Anzeichen dafür, dass Ihre Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt ist, etwa durch Einschränkungen bei Sehen, Hören, Reaktion oder Konzentration?

Sagen Sie Ihrer Tochter, dass die Erfüllung ihres Wunsches für Sie einen sehr großen Einschnitt in Ihrem Leben bedeuten würde, zu dem Sie noch nicht bereit sind. Hören Sie sich aber auch die Argumente Ihrer Tochter in Ruhe an. Vielleicht finden Sie ja zu einer für beide akzeptablen Lösung. Zu welchen Zugeständnissen wären Sie bereit, etwa ein Verzicht auf lange Fahrten, das Vermeiden von Fahrten bei Dunkelheit oder schlechtem Wetter? Wir raten, darüber nachzudenken. Alles Gute!