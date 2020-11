Wie sag ich einem Kollegen, dass mir die private Nähe zu viel wird? Dafür gibt es mehrere Optionen.

„Ich esse alle paar Wochen mit einem Arbeitskollegen in der Kantine zu Mittag. Da er mir zu viel über sich erzählt, möchte ich diese feste Verabredung beenden. Wie geht das auf eine freundliche Art? Es könnte sein, dass man sich beruflich wieder begegnet.“

Sie haben offensichtlich ein gutes Gespür dafür, wann Sie für Distanz sorgen müssen. Ihre Frage, wie Sie diese Treffen freundlich beenden können, verstehen wir so, dass Sie nicht riskieren möchten, Schaden in Ihrem beruflichen Verhältnis zu nehmen. Das ist verständlich und vernünftig.

Eine gute Zwischenlösung, die bereits für mehr Distanz sorgt, könnte sein, dass Sie die Termine seltener legen, bis hin zu nur einmal jährlich. Oder Sie könnten eine dritte Person dazu bitten, vielleicht würde Ihr Kollege sich dann zurückhalten. Für das sofortige Beenden der Treffen bietet sich ein offenes Gespräch an, in dem Sie freundlich und höflich thematisieren, dass Ihnen die persönlichen Gespräche zu viel werden und dass Sie davon Abstand nehmen möchten. Alternativ könnten Sie andere wichtige Termine in Ihren Kalender legen. Diese müssten aber wirklich stattfinden. Von Ausschleichen durch kurzfristiges Absagen wegen vorgeschobener Vorhaben und häufiges Verschieben raten wir ab. Das würde mit Sicherheit den Ärger Ihres Kollegen schüren. Prüfen Sie, was für Sie passt.