Eine lange und schicksalhafte Vorbereitung geht für den 1. FC Kaiserslautern zu Ende. Der neue Trainer Markus Anfang hat seine Linie durchgezogen und sagt vor dem Auftaktspiel am Sonntag bei Aufsteiger SSV Ulm, auf welche Prinzipien er Wert legt.

Markus Anfang ging bei seiner Premiere in die Verlängerung. Der Trainer des 1. FC Kaiserslautern blieb nach der Pressekonferenz zum Auftaktspiel des FCK beim SSV Ulm (Sonntag, 13.30 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) noch auf dem Podium sitzen. Anfang plauderte mit den Journalisten noch etwas.

Der 50 Jahre alte Anfang ist ein kommunikativer, freundlicher und zuvorkommender Mensch. Er lacht gerne. Das zeigen seine Grübchen. Anfang wirkt bislang entspannt. Vor dem ersten Saisonspiel zur neuen Spielzeit 2024/25 der Zweiten Fußball-Bundesliga bei Aufsteiger Ulm ist er – äußerlich gesehen – gelassen.

Der FCK-Trainer geht zuversichtlich in die neue Saison. Seit Mitte Juni ist die Mannschaft im Training. Anfang hat von Beginn an aufs Tempo gedrückt und seine Linie konsequent durchgezogen. Seine bevorzugte Spielweise mit viel Ballbesitz, eigenständigen Systemwechsel der Mannschaft während der Partie war herausfordernd für die Spieler. Mittelfeldmann Philipp Klement sagt, dass ihm der Kopf manchmal rauche. Die Mannschaft aber verinnerlicht rasch die Philosophie des neuen Trainers. Acht Siege in acht Testspielen zeigen, dass das Team verstanden hat, was der Coach fordert und wie er es will.