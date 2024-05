Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist ein typisches Betze-Spiel. Der 1. FC Kaiserslautern rennt und rackert bis an die Erschöpfungsgrenze. Der Lohn für die beherzte und leidenschaftliche Leistung ist ein 4:1 (2:0)-Sieg gegen den 1. FC Magdeburg. Daniel Hanslik gelingt ein Doppelpack. Und der FCK beendet eine traurige Serie gegen die Ostdeutschen.

Es gibt Abende, an denen klappt einfach alles. Da sitzt die Grätsche, da kommt der Pass an, da landet der Schuss im Tor, da stimmt das Tackling. Am Samstag vor 46.556 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion