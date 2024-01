Mit 13,5 Kilometern ist die Tour durch das Leiningerland gut zu meistern. Auf dem Weg warten eine Einkehr ins Naturfreundehaus Rahnenhof und die Burg Altleiningen.

Die Radtour führt durch das Eckbachtal zu den Waldgemeinden des Leiningerland. Eine relativ kurze Tour, die sich besonders für Familien eignet. Denn auf dem Weg warten zahlreiche Entdeckungsmöglichkeiten und schöne Orte, für die ein oder andere Pause.

Die Tour der Pfalztouristik startet am Alten Bahnhof in Altleiningen und führt durch Hertlingshausen, Carlsberg und an Wattenheim vorbei wieder zurück. Dabei legt man insgesamt 13,5 Kilometer Wegstrecke zurück. Dafür sollte etwas mehr als eine Stunde Zeit eingeplant werden. Auch die Höhenmeter der Tour sind mit 173 hm zu meistern. Die ein oder andere Stelle kann aber etwas anstrengender werden.

Die Tour im Überblick An dieser Stelle finden Sie Kartenmaterial von Outdooractive Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Wer mit dem Auto anreisen möchte, findet den Parkplatz am Startpunkt direkt am Alten Bahnhof. Auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kann angereist werden. Mit der Bahn fährt man bis nach Grünstadt, von dort geht es mit dem Bus 454 weiter zur Haltestelle der Feuerwehr in Altleiningen. In Zügen ist es ab 9 Uhr werktags und am Wochenende ganztags kein Problem, Fahrräder mitzunehmen. In den Bussen ist die Fahrradmitnahme begrenzt möglich.

Von Altleiningen fährt man durch das Eckbachtal bis nach Hertlingshausen – direkt entlang des Bachlaufs. Auf einem breiten, geschotterten Weg geht es durch den Wald.

Pause am Naturfreundehaus Rahnenhof

Nach rund 2,7 Kilometern biegt man leicht rechts ab, dem Weg folgend. Von dort aus geht es weiter bis der Ortsrand von Hertlingshausen in Sicht kommt. In Hertlingshausen angekommen, geht es auf der Hintergasse in Richtung Naturfreundehaus Rahnenhof. Dort lohnt sich eine erste Pause. Sollten Sie zur Mittagszeit ankommen, ist ein Abstecher in die Gaststätte zu empfehlen, die für ihre gute Küche bekannt ist. Ruhetage gibt es im Naturfreundehaus kein, deshalb ist die Verpflegung immer gesichert. Für Kinder finden sich vor Ort ein Kinderspielplatz, eine größere Spielwiese sowie eine kleine Minigolf-Anlage.

Das Natufreundehaus Rahnenhof lädt zum Essen und Trinken ein. ArchivFoto: Stephan Pieroth

Nach der Pause geht es mit dem Rad weiter. Hinter der Spielwiese führt rechts ein geschotterter Weg bergauf bis zu einem kleinen Waldparkplatz. Dieses Stück ist ein bisschen steiler, die Fahrräder lassen sich zur Not kurz schieben. Am Waldparkplatz angekommen biegt man rechts ab und kommt in die Ortsmitte von Hertlingshausen. Dort geht es auf der wenig befahrenen Hauptstraße weiter bis zur Straße Ramser Hohl. Dieser folgt man ein kurzes Stück, bis sie in die Wattenheimer Straße in Carlsberg übergeht. Es geht etwas bergauf bis kurz vor den Ortsausgang, wo man aber links in die Linienstraße abbiegt. Dann fährt man geradeaus, die Linienstraße geht kurz hinter der Heilig-Kreuz-Kirche zur Seckenhäuserstraße über.

Abstecher auf die Burg Altleiningen

Auf der Seckenhäuserstraße fährt man aus dem Ort hinaus. Dann geht es auf geschottertem Weg vorbei an Feldern und Wiesen, bis man wieder in den Wald gelangt. Dem Weg folgend kommt man zum Hetschmühlweiher bei Wattenheim. Auch dort lohnt sich noch mal eine kurze Pause.

Am Weiher fährt man anschließend rechts auf die K 32 und fährt ein gutes Stück weiter bis zum Abzweig Tränkwoog. Auf dem Weg kommt man unterhalb der Burgjugendherberge Altleiningen vorbei. Hoch zur Burg führt ein steiler Anstieg. Wer sich an warmen Sommertagen nach der Fahrrad-Tour dennoch abkühlen möchte, hat dort die Möglichkeit dazu. Denn die Burg bietet ein öffentliches Freibad im Burggraben.

Das Freibad in der Burg Altleiningen ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Foto: Schifferstein

Wer sich den steilen Anstieg ersparen will, fährt an der Jugendherberge vorbei und auf der Burgstraße durch das Amseltal. Am Ende der Straße biegt man rechts auf die Altleininger Hauptstraße ab. Ein paar Meter weiter geht es links auf die Bahnhofstraße zurück zum Startpunkt.

Alle Fahrrad-Touren-Tipps im Überblick