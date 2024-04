2019 weihte Annweiler sein erstes Fahrrad-Parkhaus am Bahnhof ein. 40 einschließbare Rad-Stellplätze bietet es. Doch deren Vermietung kam nur schleppend in Gang. Im vergangenen Jahr senkte die Stadt die Gebühr deutlich. Wie hat sich die Auslastung der Drahtesel-Anlage entwickelt? Aktuell seien 16 Plätze vermietet, wobei für dieses Jahr bereits zwei Kündigungen ab Mai und Oktober eingereicht worden seien, berichtete erster Stadtbeigeordneter Benjamin Burckschat auf eine Anfrage von Steffen Kremser (AfD) im Stadtrat. Zum Vergleich: Im ersten Jahr konnten lediglich sieben bis acht Plätze an den Mann gebracht werden. Damals erzielte die Stadt 300 Euro Jahreseinnahmen durch die Vermietung. Die Auslastung steigerte sich langsam: 2021 wurden 450 Euro und im Folgejahr 500 Euro erzielt, so Burckschat. Um die Nutzung attraktiver zu machen, beschloss der Stadtrat im vergangenen Jahr, den Mietpreis von 50 auf 25 Euro pro Jahr zu halbieren. Dies brachte der Stadt mit 340 Euro zwar weniger Einnahmen, aber gab der Nachfrage einen Schub. Von durchschnittlich zehn Mietern steigerte man sich auf knapp 14 und liegt derzeit bei besagten 16.

Die Anlage hatte samt 17 Radständern und drei Schließfächern, in denen E-Bike-Akkus kostenlos geladen werden können, einst 360.000 Euro gekostet. Den Löwenanteil hatte das Land übernommen.