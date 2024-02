Auch im Winter kann das E-Bike eine Alternative zum Auto sein. Was E-Bike-Fahrer laut dem Pressedienst Fahrrad (pd-f) bei kälteren Temperaturen beachten sollten.

1. Sicher vorankommen

In den Wintermonaten ist die Sicherheit besonders wichtig. Deshalb sollten die richtigen Reifen aufgezogen werden. Ganzjahresreifen sorgen wegen ihres Lamellenprofils für guten Halt. Bei Glatteis sind hingegen Spike-Reifen zu empfehlen. Zusätzlicher Tipp: Wenn man den Reifendruck auf den Minimalwert reduziert, vergrößert das die Auflagefläche des Reifens. Die Druckangaben stehen an der Reifenflanke. Bei der präzisen Einstellung hilft eine Luftpumpe mit Manometer.

2. Sichtbarkeit erhöhen

Sehen und Gesehenwerden ist für alle Radfahrenden ein wichtiges Thema. Durch zusätzliche Reflektoren am Körper oder ein weiteres Rücklicht am Fahrradhelm wird die Sichtbarkeit gesteigert. Zudem gibt es mittlerweile E-Bike-Scheinwerfer mit Fernlicht. Dadurch genießen E-Biker den Vorteil, selbst auf unbeleuchteten Wegen eine gute Ausleuchtung zu haben und so Gefahrenstellen wie Schlaglöcher oder Eisplatten frühzeitig zu erkennen.

3. Nicht nur Turbo fahren

Ständig im Turbomodus zu fahren, sollte im Winter keine Option sein. Erstens können die Reifen auf Schnee und Eis schneller die Bodenhaftung verlieren. Zweitens wird der Akku bei Kälte ohnehin stärker beansprucht und dadurch schneller leer. Und drittens sollte man bedenken, dass man bei hohen Geschwindigkeiten schneller friert. Deshalb fährt man lieber mit weniger Unterstützung und mit mehr körperlichem Einsatz. Dadurch schwitzt man mehr und der Körper erwärmt sich besser.

4. Akku schonen

Lithium-Ionen-Akkus zeigen bei Kälte eine geringere Leistung als an warmen Tagen. Das ist zum Beispiel auch von Smartphones bekannt. Deshalb sollte der Akku bei Temperaturen unter zehn Grad Celsius nicht draußen am Fahrrad bleiben, sondern möglichst bei Zimmertemperatur gelagert und geladen sowie erst kurz vor Fahrtantritt eingesetzt werden.

5. Fahrtipps beachten

Bei Nässe und Glätte gilt: möglichst defensiv und vorausschauend fahren. Abruptes Bremsen führt auf rutschigem Untergrund schneller zu Stürzen und E-Bikes lassen sich durch ihr Mehrgewicht schwieriger abfangen. Eisige Oberflächen gilt es möglichst gerade zu überfahren. Auch sollte man öfter mit der Hinterradbremse bremsen. Das Hinterrad bricht beim Blockieren seitlich aus, während ein blockiertes Vorderrad wegrutscht und einen Sturz verursachen kann. Zusatztipp: Die Sattelhöhe ein bisschen zu verringern, kann im Winter ein Sicherheitsvorteil sein. Denn durch einen etwas tiefer eingestellten Sattel sind die Füße schneller am Boden, was das subjektive Sicherheitsgefühl steigert. Denselben Effekt können auch Schuhe mit dickeren Sohlen erzielen.

6. Sattel schützen

Im Idealfall parkt das E-Bike überdacht und witterungsgeschützt zu Hause oder am Arbeitsplatz. Doch das ist nicht immer möglich und für diese Fälle lohnt es sich, einen Sattelüberzieher dabei zu haben.

Ein Sattelüberzieher schützt vor einem nassen Sattel. Foto: [´www.pd-f.de/Arne Bischoff´]

Der Überzug verhindert, dass man auf einen nassen Sattel steigt und so gleich eine nasse Hose bekommt. Er sollte vor Fahrtantritt allerdings entfernt werden.

7. Frühzeitig richtig kleiden

In den Morgenstunden kann es ordentlich kalt werden. Für E-Bikende sogar noch mehr, da sie mit höheren Geschwindigkeiten unterwegs sind und sich während der Fahrt meist weniger anstrengen. Somit erwärmt sich der Körper weniger als beim Radfahren ohne Motor. Deshalb ist es sinnvoll, frühzeitig wärmende Kleidung zu tragen. Eine wasser- und windabweisende Jacke sollte zur Standardausrüstung gehören. Handschuhe sind zu empfehlen, um kalte Finger zu vermeiden. Ein Halstuch hält den kalten Fahrtwind fern und wärmt Hals und Nacken. Das minimiert auch das Risiko, Nackenschmerzen zu bekommen. Schuhüberzieher schützen nicht nur vor Kälte, sondern zudem vor nassen Füßen.

8. Wasserdichte Tasche nutzen

Essenziell für Radpendler ist: Das Gepäck muss trocken bleiben. Seien es Laptop, Unterlagen, Wechselwäsche oder einfach die Brotzeit. Deshalb erfreuen sich wasserdichte Taschen auch im Winter großer Beliebtheit.

Gepäck kann einfach und sicher mit wasserdichten Taschen transportiert werden. Foto: [´www.hpvelotechnik.com/pd-f´]

9. Heiße Getränke mitnehmen

Wenn man zu Hause einen heißen Tee in eine isolierte Trinkflasche füllt, kann man sich unterwegs oder am Zielort mit ein paar Schlucken aufwärmen.

Ein Tipp zum Warmbleiben: Warme Getränke für unterwegs. Foto: [´www.pd-f.de/Gunnar Fehlau´]

10. Reinigung nach der Fahrt

Nach Fahrten durch Schneematsch oder auf Pisten mit Streusalz sollte das E-Bike grundsätzlich gereinigt werden. Kette, Schaltungskomponenten, Rahmen und auch die Laufräder brauchen dann besondere Pflege und müssen vom Dreck befreit werden. Das verbessert ihre Lebensdauer deutlich. Gerade fürs E-Bike-Pendeln in der Winterzeit sind Räder mit Riemenantrieb und Getriebeschaltungen. Da die Schaltungskomponenten geschützt sind, sind sie weniger anfällig gegenüber äußeren Einflüssen.