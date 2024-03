Die 67 Kilometer lange Fahrrad-Tour führt durch die kleinen Ortschaften in der Westpfalz, immer entlang an drei Flüssen. Dabei kommt man auch an einigen Sehenswürdigkeiten vorbei.

Die Tagestour durch die Westpfalz punktet nicht nur mit schönen Wald- und Wiesenwegen, sondern führt in knapp fünf Stunden direkt an drei Pfälzer Flüssen vorbei: der Glan, der Lauter und dem Odenbach. Insgesamt 67 Kilometer ist die Strecke lang, dafür hält sich der Anstieg mit insgesamt 209 Höhenmetern auf der Route in Grenzen. Die Route führt immer mal wieder auf der L382 entlang, wird aber, so gut es geht, umfahren.

Start der Tour ist am Bahnhof in Lauterecken, wie die Pfalztouristik beschreibt, die die Tour erstellt hat. So kann auch bequem mit der Bahn angereist werden. Von dort startet die Tour und folgt dem ausgeschilderten Glan-Blies-Radweg an Medard vorbei bis nach Odenbach. Kurz nach dem Ortseingang biegt man rechts in die Adenbacher Straße ab und folgt entlang der L382 der Straße und dem Odenbach bis man an Adenbach vorbeifährt. Ist man da vorbei, folgt man der Straße einfach weiter, bis man wieder in den nächst größeren Ort Ginsweiler kommt. Auf der Hauptstraße fährt man bis zum Ortseingang und biegt dort rechts auf die Straße Naumburgerhof.

Hier die Fahrrad-Tour im Überblick:

Abstecher an der Wasserburg Reipoltskirchen

Nach der ersten Kurve kommt eine Weggabelung. Dort hält man sich links und biegt auf den neuen Weg ab, anstatt dem bisherigen Weg zu folgen. Dadurch überquert man schon bald den Odenbach und fährt wieder entlang der L382 bis man an der Ölmühle vorbeifährt. Dort biegt man nach wenigen Metern rechts auf den Radweg ab und fährt zunächst parallel der L382, bis man dem Weg folgend auf die andere Seite wechselt und in Reipoltskirchen ankommt. Dort kommt man direkt am Ortseingang an der Wasserburg inklusive Aussichtsturm vorbei, was einen Abstecher wert ist. Kurz vor dem Ortsausgang biegt man wieder für ein kurzes Stück auf die L382 ab und fährt bis zum Ortsausgang. Direkt am Ortsausgang biegt man rechts ab auf einen Radweg und folgt diesem.

Auf dem Weg kommt man an der Villa Rustica vorbei, ein kleines bäuerliches Anwesen aus dem späten 1. Jahrhundert. Da lohnt sich ein kurzer Blick auf jeden Fall. Danach geht es weiter bis man kurz vor Ingweilerhof ist, wo man wieder nach rechts an einem Friedhof vorbei abbiegt und dem Weg folgt.

Mittagspause in Otterberg

Nach einiger Zeit trifft man zwischen Berzweiler und Hefersweiler wieder auf die L382, der man erst einmal wieder folgt. Nach kurzer Zeit kommt auf der rechten Seite eine Abzweigung auf einen Radweg entlang des Odenbachs. Diesen Radweg fährt man bis zum Ende entlang, bevor man wieder auf die L382 bis nach Niederkirchen fährt. Durch den Ort durch geht es weiter entlang der L382 durch Schallodenbach und Schneckenhausen bis nach Otterberg. In Otterberg lohnt sich, wenn es Zeit für eine Pause ist, ein Besuch im Restaurant „Alte Apotheke“ an der Hauptstraße. Dort kann man auch draußen sitzen.

Von Otterberg nach Otterbach

In Otterberg angekommen fährt man bis zu einem Kreisel. Dort nimmt man die erste Ausfahrt. Um die Hauptstraße zu umfahren, biegt man nach dem Kreisel links in die Kirchstraße ein und folgt dieser bis es links in die Lutherstraße geht. Nach einem kurzen Stück erreicht man die Stadtmauer. Nach dieser geht es dem Weg folgend zurück auf die Hauptstraße zum nächsten Kreisel, den man an der dritten Ausfahrt verlässt. Direkt nach dem Kreisel biegt man in die Otterstraße ab und stößt nach kurzer Zeit wieder auf einen Radweg am Otterbach entlang. Nach einiger Zeit kommt man so in der gleichnamigen Ortschaft am nächsten Kreisel an. Dort nimmt man die zweite Ausfahrt und biegt nach einem kurzen Stück links auf die Siegelbacher Straße ab. Dieser folgt man aber nicht, sondern fährt am Stellwerk Museum rechts. Auch dort kann eine kleine Pause eingelegt werden.

Abkühlung an der Kneippanlage

Auf diesem Weg fährt man mit dem Rad weiter zur nächsten Ortschaft Katzweiler. Dort fährt man an der nächsten Abbiegung rechts und gleich wieder links in die Eisenbahnstraße. Dieser folgt man kurz, bevor man wieder links auf die Straße Alte Brücke abbiegt, vorbei am Gasthof Bonanza-Ranch. Bald trifft man auf eine Weggabelung und biegt dort rechts ab. Ganz in der Nähe findet man einen kleinen Landschaftsweiher mit einer Kneippanlage, eine willkommene Abkühlung. Man fährt den Weg weiter an Hirschhorn vorbei. In Sulzbachtal stößt man auf die B270, die man aber kurz vor Olsbrücken schon wieder verlässt, indem man links auf einen Radweg abbiegt. Auf diesem Radweg umfährt man den Ort, bis man am Ende des Weges wieder auf die B270 fährt und dieser folgt.

Touren-Ende mit Abstecher zu Pfälzerwaldhütte

Man verlässt die Landstraße wieder, bevor man in den Ort Kreimbach-Kaulbach fährt. Durch den Ort geht es an den Bahngleisen entlang immer weiter. Dabei kommt man durch Roßbach, Wolfstein, Oberweiler-Tiefenbach und Heinzenhausen bis nach Lohnweiler. In Lohnweiler fährt man erst ein kurzes Stück auf der Hauptstraße, bevor man rechts in die Straße Mühlacker einbiegt und dem Weg wieder bis nach Lauterecken folgt.

Wer danach noch die Kraft hat, kann den Tag auf der Pfälzerwaldhütte „Am Weiher“ außerhalb von Lauterecken ausklingen lassen.

