Im vergangenen Herbst starteten sechs Südwestpfälzer Freunde eine Spendenaktion für Erdbebenopfer in Marokko. Nun ist die erste Hilfsladung in der Region angekommen, zu der die Mountainbiker-Gruppe eine ganz besondere Beziehung hat.

Im April 2023 war Frank Schmidt aus Spirkelbach mit seinen Kumpels aus Schindhard, Lemberg, Hauenstein und Erfweiler in Marokko unterwegs. Die Mountainbiker erstrampelten sich die Gebirgshänge des Hohen Atlas und erkundeten die Wüstenlandschaft der Sahara. Ein Tour, die Eindruck hinterließ. Kurz darauf erschütterte ein heftiges Erdbeben die Region. Und dem Sextett war sofort klar: „Wir wollen helfen.“ Zumal das Epizentrum nahe dem Heimatdorf ihres Guides Mohamend Id Mansour lag.

Im September organisierten die radelnden Freunde einen Benefiz-Bildvortragsabend in Spirkelbach und sammelten Spenden. Eine Summe im mittleren vierstelligen Bereich sei zusammengekommen, freut sich Schmidt. Der Behördendschungel mache es einer privaten Hilfsinitiative zwar nicht gerade leicht, aber mittlerweile sei die erste Lieferung eingetroffen: drei Tonnen Lebensmittel, mit denen 100 Familien versorgt werden konnten. Noch immer seien die Häuser in dem abgelegenen Gebirgsort unbewohnbar. „Die Menschen leben in Zelten. Der Aufbau wird Jahre dauern“, sagt Schmidt. Auch für die andere Hälfte der Spendensumme würden nun dringend benötigte Hilfsgüter beschafft. Die Organisation vor Ort übernehme ihr Guide, mit dem er wöchentlich in Kontakt sei, erklärt Schmidt. Im nächsten Jahr wolle er selbst noch einmal an den Ort des Geschehens fahren.