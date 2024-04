Die Radel-Geschwindigkeit ist an die der Fußgänger anzupassen – auf höchstens Schritttempo, erläutert die Prüforganisation Dekra. Das entspricht in etwa vier bis sieben km/h. Und je nach Situation sind die Radler auch verpflichtet zu warten.

Autofreie Innenstädte - Glückseligkeit allein für Fußgänger und Radler? Nö, denn auch hier halten sich nicht alle an Regeln. Wie lauten die wichtigsten, wenn beide sich den Verkehrsraum teilen?

