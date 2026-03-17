Die Auskunftei Schufa, die für die Kreditvergabe von Banken oder für Anbieter von Handyverträgen oder Ratenkäufen wichtig ist, setzt stärker auf Verständlichkeit.

Die Berechnung der verschiedenen Schufa-Scores war bisher für Außenstehende undurchsichtig. Es kursierten viele Gerüchte darüber, welche Faktoren die Bewertung der Schufa beeinflussen – und in welcher Weise. Das ändert sich mit der neuen Bonitätsbewertung der Schufa.

In Zukunft werden nur noch zwölf Merkmale zur Berechnung des Scores herangezogen. Darunter etwa der Kredit mit der längsten Restlaufzeit oder der jüngste Rahmenkredit. Zudem erhalten verschiedene Branchen keine eigenen Scores mehr. Stattdessen werden Unternehmenskunden schrittweise auf den neuen Score umgestellt.

Nachvollziehbarkeit im Fokus

Die Schufa verspricht mit dem neuen Score eine leichte Nachvollziehbarkeit der Merkmale. Trotzdem sind nicht alle Merkmale von sich aus einleuchtend. Statistisch zeigt sich etwa in den Daten der Schufa, dass Menschen, die erst kurze Zeit an einem Wohnort wohnen, häufiger in Zahlungsschwierigkeiten geraten als Menschen, die schon länger am gleichen Ort leben. Entsprechend fließt dieser Aspekt in die Bewertung der Kreditwürdigkeit ein, auch wenn er vielleicht nicht selbsterklärend ist.

An dieser Stelle setzt der neue Account inklusive App der Schufa ein. Dort können Nutzer nicht nur den eigenen Score einsehen, sondern auch nachschauen, welches Merkmal welchen Einfluss auf den Score hat – inklusive der Möglichkeit, falsche Daten an die Schufa zu melden.

999 Punkte

Für jedes Merkmal vergibt die Schufa eine bestimmte Punktzahl, je nachdem wie stark es mit einem Zahlungsausfallrisiko korreliert. Wer etwa schon seit acht Jahren an der gleichen Adresse wohnt, erhält dafür 54 Punkte, während jemand, der erst seit sieben Monaten an einer Adresse wohnt und damit statistisch ein höheres Ausfallsrisiko hat, nur sechs Punkte gutgeschrieben bekommt. Die Punkte der verschiedenen Merkmale werden aufaddiert. Maximal kann eine Person 999 Punkte erhalten.

Den größten Einfluss auf die Kreditwürdigkeit hat weiterhin das Thema negative Merkmale. Bei offenen Zahlungsstörungen vergibt die Schufa keinen Score. Und rund ein Viertel der bis zu 999 möglichen Punkte sind davon abhängig, ob Konsumenten in den letzten Jahren ihren Verpflichtungen nachkommen konnten. Das betrifft in der Pfalz überdurchschnittlich viele Menschen. So gehörte Pirmasens im Jahr 2024 zu den Städten mit dem höchsten Anteil an Menschen, bei denen die Schufa mindestens ein negatives Merkmal gespeichert hat. Stadt und Landkreis Kaiserslautern und die Stadt Ludwigshafen stehen nicht viel besser da.

Manchmal Alter entscheidend

Drei der zwölf Merkmale haben mit einer gewissen Stetigkeit des Kunden zu tun – das Alter des ältesten Bankvertrags, Alter der ältesten Kreditkarte und das Alter der aktuellsten Adresse. „Die Information, wie lange Verbraucher schon aktiv und unfallfrei am Finanzleben teilnehmen, ist ein wichtiger Faktor für die Bonität“, erklärte Robert von Heusinger, Leiter der Abteilung Kommunikation & Politik, vergangenes Jahr gegenüber der RHEINPFALZ.

Bei anderen Merkmalen geht es um Anfragen für Kredite oder Kreditkarten. So erhält ein Konsument etwa 117 der möglichen 999 Punkte, wenn er in den letzten zwölf Monaten keine neuen Girokonten oder Kreditkarten angefragt oder Verträge in diesem Bereich abgeschlossen hat. Bei einer Anfrage beziehungsweise einem Abschluss gibt es mit 82 Punkten etwas weniger. Dabei werden zusammenhängende Situationen, also etwa die Anfrage und der Abschluss eines Girokontos, nur einmal gezählt. Selbiges gilt, wenn innerhalb von 28 Tagen mehrere Anfragen für verschiedene Kreditkarten gestellt wurden – etwa im Rahmen eines Vergleichs der Konditionen.

Auch Anfragen an die Schufa, die nichts mit Banken zu tun haben, beispielsweise wenn beim Kauf auf Rechnung der Verkäufer die Bonität des Käufers abfragt, haben einen Einfluss auf den Score. Genauso hat ein bestehender Immobilienkredit Einfluss auf die berechnete Bonität. Dieser wirkt sich allerdings nicht negativ, sondern positiv aus. „Die Statistik zeigt, dass es bei Personen mit Immobilienkrediten oder Personen, die für Immobilienkredite bürgen, seltener zu Zahlungsausfällen kommt. Das liegt daran, dass neben einer besonders ausführlichen Kreditwürdigkeitsprüfung durch die Bank, die Gewährung von Immobilienkrediten meist an eine stabile finanzielle Situation geknüpft ist“, heißt es dazu in einer Erklärung der Schufa.

Was sich ändert

Praktisch ändert sich für die meisten Menschen allerdings erstmal nicht viel. Wie auch bisher werden die Konsumenten anhand ihrer Punktzahl in fünf verschiedene Score-Klassen eingeteilt: Hervorragend, Gut, Akzeptabel, Ausreichend und Ungenügend (für den Fall, dass akute Zahlungsstörungen vorliegen). Im Vergleich zum Bankenscore ändert sich durch den neuen Score für 17 Prozent der Konsumenten ihre Scoreklasse. Neun Prozent erhalten eine bessere Einstufung, acht Prozent eine schlechtere – laut Schufa sind davon vor allem Menschen betroffen, zu denen nur wenige Daten vorliegen.