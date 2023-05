Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bundesländer können die Betreiber von Windparks dazu verpflichten, angrenzende Nachbarn finanziell zu beteiligen. Das sei zwar ein schwerwiegender Eingriff in die Berufsfreiheit, das Gemeinwohl gehe hier aber vor, urteilte das Bundesverfassungsgericht.

Ein entsprechendes Pilotgesetz in Mecklenburg-Vorpommern erklärte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in allen wesentlichen Punkten für verfassungsgemäß. Diese Entscheidung hat