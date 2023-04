Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Montag startet in München die Automesse IAA Mobility mit dem Pressetag. Offizielle Eröffnung mit Kanzlerin Angela Merkel ist am Dienstag. Es sind auch über 70 Fahrrad-Aussteller am Start. Wird das neue Konzept Erfolg haben? Was ist vom Fernbleiben der deutschen Traditionsmarke Opel zu halten? Kommt es zum E-Auto-Diktat? Hildegard Müller, Chefin des Automobilverbands VDA, antwortet auf Fragen der RHEINPFALZ.

Ihre erste IAA als VDA-Präsidentin findet in München statt. Was muss besser werden als in Frankfurt?

Die IAA Mobility wird anders sein als ihre Vorgängerin. Wir wechseln ja nicht nur den Ort, sondern präsentieren auch ein ganz neues Konzept, in dem die Mobilität der Zukunft im Mittelpunkt steht: elektrisch, digital, autonom und nachhaltig. Mobilität betrifft uns alle. Deshalb öffnen wir die IAA und bringen sie zu den Menschen: mitten in die Stadt. Wir müssen gemeinsam die besten Lösungen für eine nachhaltige Mobilität finden. Das geht nur im offenen und konstruktiven Dialog, zu dem wir mit diesem bewusst offen gehaltenen Format einladen.

Hat die IAA überhaupt eine Zukunft, wenn immer mehr namhafte Auto-Hersteller fernbleiben und stattdessen zum Beispiel Fahrradbauer dort zunehmend das Feld bestellen?

Selbstverständlich! Und es ist ja genau andersrum. Wir setzen erstmals auch einen Schwerpunkt auf das Fahrradsegment – und haben übrigens aus dem Stand mehr als 70 Aussteller aus diesem Bereich für das neue Konzept begeistern können. Zudem zeigen wir über 100 automobile Weltpremieren. Es ist also offensichtlich sehr attraktiv und ein wichtiges Zeichen für die Veränderungsbereitschaft und Innovationskraft der Autoindustrie.

Was halten Sie davon, dass ausgerechnet Opel als deutsche Traditionsmarke nicht in München dabei ist?

Das ist natürlich schade. Aber ich habe volles Verständnis dafür, dass sich die Aussteller in diesem Jahr die Entscheidung nicht leicht machen. Umso mehr freue ich mich über diejenigen, die die IAA Mobility als Chance sehen. Ich denke hier insbesondere an Renault, die 2019 in Frankfurt nicht dabei waren, aber jetzt in München wieder dabei sein werden. Übrigens wird die IAA in Europa die erste Großveranstaltung in diesem Jahr jenseits des Fußballs sein. Dass sie überhaupt stattfindet, ist eine große Leistung.

Führen am Elektro-Auto und am Wasserstoff-Antrieb tatsächlich keine Wege vorbei? Wäre es nicht sinnvoller, weiterhin auch auf moderne Verbrenner und synthetische Kraftstoffe und auch auf Dieselmotoren zu setzen, die noch nie so sauber waren wie heute – gerade auch mit Blick auf den Taxi-, Liefer- und Transportverkehr?