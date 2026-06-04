Bundesliga Medien: 45-Millionen-Transfer von Kölns El Mala geplatzt

Said El Mala
Said El Mala war eine der Entdeckungen der Bundesliga-Saison. (Archivbild)

Der 1. FC Köln verpasst einen Millionen-Deal: El Malas geplatzter Wechsel lässt die Zukunft des 19-jährigen Top-Talents offen.

Köln (dpa) - Der Transfer von Fußball-Jungstar Said El Mala zum englischen Erstligisten FC Brentford ist offenbar geplatzt. Das berichten Sky und «Bild». Demnach habe El Malas Familie - der Profi des 1. FC Köln wird von Mutter Sabrina beraten - den Briten abgesagt.

Zuvor hatten sich beide Clubs angeblich auf eine fixe Ablöse von 45 Millionen Euro geeinigt. Hinzu wären fünf Millionen Euro an leicht zu erreichenden Bonuszahlungen sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung gekommen. Für den Kölner Bundesligisten wäre es der größte Transfer der Clubgeschichte gewesen.

Die Zukunft des nicht für die WM in Nordamerika nominierten El Mala ist nun völlig offen. In Köln besitzt der 19-Jährige noch einen Vertrag bis 2030. In seiner ersten Bundesliga-Saison hatte der Offensivspieler 13 Tore erzielt und 5 weitere vorbereitet.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Mehr zum Thema
1. FC Köln Alle Themen
x