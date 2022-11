Die rheinland-pfälzischen Industriebetriebe haben im September 2022 deutlich mehr Gesamtumsatz erwirtschaftet als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems legten die Erlöse gegenüber September 2021 um rund 26 Prozent zu (Deutschland: plus 23 Prozent). Die Industriebetriebe im Bundesland haben 10,8 Milliarden Euro im September 2022 umgesetzt. Die Angaben sind nicht preisbereinigt. Das heißt, die Mehrerlöse sind teils auf deutliche Preissteigerungen zurückzuführen.

Die Anzahl der Beschäftigten wuchs um 1,3 Prozent (Deutschland: plus 1 Prozent). Sie erhöhte sich im September dieses Jahres gegenüber September 2021 um rund 3400 auf gut 261.300 (plus 1,3 Prozent).

91 Milliarden Euro in neun Monaten

Der am Umsatz gemessen wichtigste Wirtschaftszweig im Land, die Hersteller chemischer Erzeugnisse, setzten 17 Prozent mehr um als im Vorjahresmonat.

Alles in allem hat die rheinland-pfälzische Industrie in den ersten neun Monaten des Jahres knapp 91 Milliarden Euro erlöst; das waren 24 Prozent mehr als in den ersten neun Monaten 2021.