Rund 6 Milliarden Euro haben Tankrabatt und 9-Euro-Ticket wohl gekostet. Angesichts knapper Kassen ist das sehr viel Geld, das nun fehlt. Finanzminister Christian Lindner hat sich mit der Spritsteuersenkung politisch verkalkuliert.

An diesem Samstag findet bundesweit (auch in Mainz) eine maßgeblich von der Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ organisierte Demonstration statt, bei der es vor allem um die Verlängerung