Nächtlicher Spaziergang? Ein Fußgänger stürzt auf einer Landstraße in den angrenzenden Grünstreifen und wird schwer verletzt. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt.

Bitzen (dpa/lrs) - Ein Fußgänger ist auf der Landstraße 267 zwischen Bitzen (Kreis Altenkirchen) und Opperzau (Rhein-Sieg-Kreis) schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wurde er in der Nacht zum Sonntag gegen 1.35 Uhr in einer Kurve vermutlich von einem bislang unbekannten Fahrzeug erfasst. Der Mann stürzte in einen Grünstreifen. Lebensgefahr besteht jedoch nicht, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der Mann auf dem Heimweg von einem Fest in der Umgebung gewesen sein. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt.