Der ADAC hat Raststätten entlang der deutschen Autobahnen getestet. Nur ein Fünftel der 40 geprüften Anlagen wurde mit der Gesamtnote „gut“ bewertet. Sechs Anlagen fielen durch. Die Pfalz war im Test mit einer Raststätte vertreten.

Tester des ADAC haben sich 40 deutsche Autobahn-Raststätten angeschaut – das sind jedoch bei weitem nicht alle. Geprüft wurde in den fünf Kategorien Preise, Außenanlagen, Gastronomie, Sanitäranlagen und zusätzliche Infrastruktur, zum Beispiel Ladesäulen für Elektroautos. Die Tester besuchten die Raststätten nach ADAC-Angaben im Zeitraum von April bis Juli jeweils vier Mal.

Testsieger wurde die Rastanlage Fürholzen West an der A 9. Sie überzeugte die Tester durch „ein gepflegtes und familienfreundliches Umfeld“. Zudem hob der ADAC die sauberen Sanitäranlagen in Fürholzen und das „umfangreiche und im Vergleich günstige Speisenangebot in der Gastronomie“ hervor.

Kraichgau Süd in größerem Umkreis beste Raststätte

In der Region Pfalz und Rhein-Neckar wurde die Raststätte Kraichgau Süd an der A6 am besten bewertet – mit „gut“. Die Note „sehr gut“ erreichte keine der 40 getesteten Raststätten. In Rheinland-Pfalz wurden drei Anlagen getestet, dabei erhielt Brohltal West ( A61) die beste Bewertung („gut“), Fernthal West (A3) kam auf „ausreichend“. Ebenso als ausreichend wurde die einzige pfälzische Raststätte, die in dem aktuellen Test unter die Lupe genommen wurde, eingestuft: Dannstadt West an der A61 (von Ludwigshafen nach Speyer). Kritisiert und negativ bewertet wurden dort die spärlichen Außenanlagen sowie die mangelnde zusätzliche Infrastruktur. „Ausreichend“ waren in Dannstadt Gastronomie – „geringes Sandwich-Angebot“ – und Preise.

Außenanlagen der Raststätten oft mangelhaft

Positiv bewerteten die ADAC-Tester die sanitären Anlagen auf der Raststätte Dannstadt West. Überhaupt wurden die Sanitäranlagen auf allen Rastanlagen im Test am besten eingestuft, es wird aber meist 1 Euro fällig für einen Sanifair-Bon. 36 Rastanlagen wurden in dieser Kategorie mit der Einschätzung „gut“ und „sehr gut“ bedacht. 90 Prozent der Toilettenanlagen verfügten über eine automatische Sitzreinigung, wenn auch teils mit einigen Beanstandungen.

Den Erholungsfaktor für Familien stuften die Tester dagegen als verbesserungswürdig ein – Kinder könnten sich nach langen Autofahrten selten auf den Anlagen austoben, bemängelte der ADAC. Stichwort: Außenanlagen. 20 Prozent der Rastanlagen verfügten über keinen Spielplatz im Freien, Indoor-Spielecken mit Bewegungsmöglichkeiten gab es nur auf knapp der Hälfte der Rastanlagen. Fünf Rastanlagen hatten weder Spielflächen im Freien noch im Innenbereich – darunter Dannstadt West.

Auch mal 20 Euro für Schnitzel mit Pommes

Eine barrierefreie Toilette gab es überall, bei gut einem Drittel war sie aber mit dem Babywickelraum kombiniert, was der ADAC kritisierte.

„Durchwachsen“ fiel die Bewertung der Lage für Elektroautofahrer aus. An 40 Prozent der getesteten Rastanlagen gab es ausschließlich Ladesäulen bis 150 Kilowatt, an drei der überprüften Anlagen fehlte die Ladeinfrastruktur komplett.

Auffällig seien die starken Unterschiede der ohnehin meist sehr hohen Preise in den Tankstellenshops und in der Gastronomie – Schnitzel mit Pommes für 10,99 bis 19,99 Euro – zwischen den Raststätten gewesen.

Die schlechtesten Gesamtbewertungen unter den Testobjekten erhielten die Anlagen Fuchsberg Süd (A20 in Mecklenburg-Vorpommern), Münsterland West (A1) und Eisenach Nord (A4). Das Gros der Raststätten (26 von 40) bekam die Gesamtnote „ausreichend“.